Youtube’da paylaştığı videolarla dikkat çeken Muhammed Yakut'un ismini geçirdiği iş insanı Metin Güneş, araştırılmaya başlandı. Peki Metin Güneş kimdir, nerelidir ve ne iş yapar? İşte Metin Güneş'e dair merak edilenler...

METİN GÜNEŞ KİMDİR?

Metin Güneş, Batmanlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Batman'da alan Metin Güneş, üniversite okumak yerine iş hayatına atıldı. 40 yıl önce Batman'da kurduğu inşaat şirketiyle iş dünyasına adım atan Metin Güneş, birçok proje hayata geçirdi.

MET-GÜN GRUBUNUN KURUCUSU

Metin Güneş, inşaat sektörünün yanında farklı alanlarda kurduğu firmalarını kendi isim ve soyadının baş harflerini kısaltarak MET-GÜN Grubunu kurdu. Met-Gün Grubu olarak 1986 yılından bu yana inşaat sektöründe çalışan Metin Güneş, mevcut alt yapı, üst yapı, viyadük ve köprü işlerinin yanı sıra Enerji ve Turizm alanlarındaki atılımlarına ayrıca Metro ve hafif raylı sistemlerdeki çalışmalarına da ağırlık verdi. İnşaat sektöründe farklı alanlarda çalışmaları olan Güneş, birçok büyükşehir belediyeden ihale aldı. Defalarca vergi rekortmenleri listesine adını yazdıran Güneş, 10 yıl önce merhum babası Abdulkadir Güneş adına eğitim vakfı kurmuştu. Eğitim vakfına daha çok zaman ayırmak istediği iddiası ile Metin Güneş, iş hayatında rotayı enerji ve sağlık sektörüne çevirdi. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlar planladığı söylenen Güneş, sağlık sektöründe ise öncü bir kurum yaratmak için kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

MANKEN IRMAK ATUK İLE EVLENDİ

Eşinden boşanan Metin Güneş daha sonra manken Irmak Atuk ile evlendi. Bu evliliğe Metin Güneş’in ailesi (başta çocukları olmak üzere hep aralarının iyi olduğu-sürekli görüştüğü eski eşi) son derece karşı çıktı. Bir yandan torunlarını büyüten Metin Güneş’in bir süre sonra Irmak Atuk’la evliliğine son verdi. Özellikle de, modacı olmak ve fenomen kategorisine girmek için yıllardır büyük çaba sarf eden, sürekli piyasanın ünlü isimleriyle fotoğraf çektiren kızı Gülnur Güneş de bir süre önce iş insanı Doğan Çelik ile evlendi. İstanbul ve Mersin olmak üzere iş yaptığı belediyelerle mahkemelik olan Güneş, inşaat işini bırakmaya karar verdiğini açıklamak zorunda kaldı.

KOYU BİR TRABZONSPOR TARAFTARI...

Batmanlı olan Metin Güneş "Trabzonspor’u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor ki… Biz Trabzon’dan kilometrelerce uzakta, Bordo-Mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize ‘imkansız’ diye bir şeyin olmadığını İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyarlar." ifadelerini kullanmıştı.