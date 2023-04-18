Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlenmişken sosyal medyada gizemli bir kişilik ortaya çıktı. Youtube kanalı üzerinden çektiği video ile ülke gündemine düşen Diyarbakırlı Muhammed Yakut sosyal medyada TT oldu. Yakut’un bu kadar ilgi görmesi Türkiye’nin kritik bir seçime giderken ne kadar hassas bir dönemden geçtiğinin de göstergesi. Yakut’un sosyal medya hesapları kısa sürede çok sayıda takipçi kazandı. İkinci Sedat Peker olarak görülen Deliler Delisi Muhammed Yakut’un açıkladığı isimlerden henüz bir açıklama yapılmazken paylaşacağı yeni videoların özellikle sosyal medyada dizi beklenir gibi beklenir oldu.

Hedifinde Müge Anlı da var

YouTube'da Gazeteci Serdar Akinan'ın sorularını yanıtlayan Muhammed Yakut, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın cinayeti ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Bu sefer sunucu Müge Anlı'yı hedefine alarak, 'Rabia Naz cinayetini çıkar' diyerek seslendi. Yakut, 'sen bu işin ne olduğunu çok iyi biliyorsun, ama bak ben de seni insan içine çıkarmam' ifadelerini kullandı. Anlı'nın kendisini kimlerin engellediğini açıklamasını isteyen Aykut şu ifadeleri kullandı: 'Rabia Naz cinayetini çıkarmadığın müddetçe seni insan içine çıkarmayacağım. Bende liste var. Seni Serhat Albayrak'la Nurettin Canikli mi durdurdu, yoksa başka tepe kadro mu durdurdu? Tayyip beye de sesleniyorum Rabia Rabia yapıyordun ya seçime kadar... AK Parti hükümeti de bunun altında kalacak. Müge Anlı sana söylüyorum. Seçime 1 hafta kala sen Rabia Naz cinayetini aydınlatma bak ben sana ne yapacağım. Hangi emniyet müdürü olduğunu biliyorum, hangi savcı olduğunu biliyorum. Ama sen de ne olduğunu çok iyi biliyorsun, seni insan içine çıkarmam. Celalettin Cerrah derim soru işareti koyarım seçime 1 hafta kala.'

Videolarda kim neyle suçlanıyor?

Youtube’da videolar yayınlamaya başlayan akaryakıt sektöründe işleri olan Diyarbakırlı Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyada TT oldu. Tarzı Sedat Peker’e benzeyen Yakut, bir süre cezaevinde de yatmış. Çekeceği 12 videonun içeriğini duyuran Yakut’un yayınladığı dört videodaki iddialarını özetledik. Yakut’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’la ilgili çektiği video ise Youtube’dan silindi. Muhammed Yakut adlı bir kişi, Youtube’da yayımladığı videolarda AK Partili isimlerle ilgili olarak kendisinin tanık olduğunu söylediği iddiaları anlatmaya başladı. Şu ana kadar dört video yayımlayan Muhammed Yakut, videolara devam edeceğini söyledi. Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olan ve akaryakıt sektöründe iş yapan Muhammed Yakut, 2012’de Denizatı Petrokimya şirketinin sahibi Ali Şafak Akmil’i kaçırtarak 400 bin TL’sini aldığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. Yakut, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık gibi isimlerle ilgili açıklamalar yapacağını duyurdu. Yakut’un şu ana kadar anlattığı olaylardan öne çıkanları derledik.

“Mehmet Ağar, ‘Mansimov’u vurdurursan dosyanı hallederiz’ diye mesaj gönderdi”

2016’da içeriğini belirtmediği bir adli süreç nedeniyle Muğla Kapalı Cezaevi’nden Muğla Gevenez Açık Cezaevi’ne nakledildiğini söyleyen Yakut, 15 Temmuz sonrası bir tarihte iş insanı Ruşen Ekşi’nin de tutuklanarak kendisinin bulunduğu Gevenez’e getirildiğini anlattı. Yakut, daha öncesinde de tanıdığını belirttiği Ekşi’nin tutuklanması sırasında, yine tanıdığı olan; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’ın da kendisini uğurlamak üzere cezaevine geldiğini söyledi. Ekşi ile Gevenez Açık Cezaevi’nde bulundukları dönemde, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’ın kendisine Ekşi aracılığıyla “Mübariz Mansimov’u bitirelim” mesajını ilettiklerini iddia etti. Yakut, Mansimov’u vurdurması karşılığında hem cezaevinde olmasına neden olan dosyanın kapatılacağını, hem de Yalıkavak Marina’nın “ÖTV’siz akaryakıt” işinin teklif edildiğini, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi.

Ekşi’nin nikahına Mehmet Ağar katılmıştı

Mansimov ve Ağar’lar ile ilgili Yalıkavak Marina iddiaları, Sedat Peker’in Youtube yayınlarında da geniş yer almıştı. Peker, Yalıkavak Marina’nın sahibi Mansimov’un hisselerinin 2016 yılında Ağar’ların içinde olduğu hukuksuz bir sürecin sonunda başka bir Azerbaycanlı iş insanına devrinin sağlandığını ve Marina’nın idaresinin fiiliyatta Ağar’ların eline geçtiğini iddia etmişti. Yakut’un, Ağar’ların mesajını ilettiğini öne sürdüğü Ekşi’nin 2014’teki nikahına Mehmet Ağar’ın katıldığı basında yer almıştı.

Metin Güneş ve Haiti fahri konsolosu yapılması

Yakut, Ekşi’nin kayınpederi Metin Güneş’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çekya Büyükelçisi ve eski AB bakanı Egemen Bağış gibi isimlerle ilişkileri olduğunu iddia etti. Yakut, Türkçe ve Kürtçe dışında dil bilmediğini iddia ettiği Metin Güneş’in, Çavuşoğlu tarafından Haiti fahri konsolosu yapıldığını söyledi. Güneş’in adı, DW Türkçe’nin adı adli olaylara karışan fahri konsoloslarla ilgili haberinde geçmişti. Güneş’in kızı ile Ekşi’nin nikahına katılan isimler arasında Çavuşoğlu da yer almıştı.

“İstanbul organize suçlar savcısı, 100 bin dolar istemiş”

Yakut’un bir başka iddiası da, Sarallar soruşturmasında tutuklanan Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ve Öztürk’ün akrabası olduğunu söylediği İstanbul Organize Suçlar Savcısı Ahmet Baban’la ilgili. Muhammed Yakut, Öztürk’ün, savcı Ahmet Baban’ın annesinin halasının oğlu olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aksoy ve Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Fatih Aksoy’un kardeş olduklarını, yine bu isimlerin savcı Ahmet Baban’ın dayıları, Köksal Öztürk’ün de kuzenleri olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğunu söylediği Aydın Mistaçoğlu ile kendi amcası Ahmet Yakut arasında bir alacak meselesinden çıkan sorun nedeniyle, kendi ailelerine bir operasyon yapılacağını iddia eden Yakut, bunun çözülmesi için İstanbul Organize Suçlar Savcısı Ahmet Baban’ın akrabası Köksal Öztürk’e ricada bulunduklarını ve Öztürk’ün de yardımcı olacağını söylediğini anlattı. Mekandan ayrıldıktan bir saat sonra Öztürk’ün kendisini arayarak, savcı Ahmet Baban’ın 100 bin dolar talep ettiğini söylediğini iddia etti.

“Murat Sancak’ın son işi bahis, şike, iddia”

Yakut, bir diğer iddiasında, 17 Aralık 2013’teki rüşvet soruşturmasından sonraki günlerde olduğunu söylediği bir tarihte, amcası Ahmet Yakut’la birlikte, kendisinin bir mahkemesiyle ilgili yardımcı olması için, iş insanı Murat Sancak’la (şarkıcı İzzet Yıldızhan da yanlarındayken) Etiler’de bir mekanda görüştüklerini söyledi. Kendisine Hayatı Yazıcı ve Nurettin Canikli’nin tuzak kurduğunu iddia eden Yakut, bunları Sancak’a anlattığını, Sancak’ın da kendisine “ben bu işi hallederim” dediğini iddia etti. Yakut, videonun devamında şunları söyledi: “Ne oldu Murat Sancak baskılara mı dayanamadın? Yazıklar olsun sana.” Adana Demirspor Başkanı olan Sancak’a “Murat Sancak son işin ne biliyor musun? Bahis, şike, iddia…” diye seslenen Yakut, iddia oynayanlara da “onların maçına oynamayın hepsi bu işin içinde” çağrısı yaptı. Yakut, Sancak’la yaptığı görüşmeden 20-30 gün kadar önce de Sancak’ın arabasının kumar borcu nedeniyle kurşunladığını iddia etti.

Başsavcı’yla ilgili video kaldırıldı

Yakut’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’la ilgili bazı iddialar ortaya attığı, 15 dakika civarındaki videosu, Youtube’dan kaldırıldı. Videonun kim tarafından kaldırıldığı henüz bilinmiyor.