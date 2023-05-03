Siyasetçiler ve sanatçılar dahil olmak üzere birçok isim hakkında çeşitli iddialar da bulunan Muhammed Yakut, dün yayınladığı video'da Müge Anlı'ya Rabia Naz cinayetiyle ilgili bildiklerini söylemesini istedi.

Müge Anlı'nın Rabia Naz cinayetinde katillerin kimliğini tespit ettiğini belirten Yakut, "Yukarıdan önemli bir isimden telefon geldi ve cinayet konusunu bu yüzden kapattın. Sana kim telefon açtı. Rabia Naz cinayeti için sana ulaşan kişi kimdi?" diye sordu.

Müge Anlı için "Evli barklı çocuk sahibi birisin. Rabia Naz cinayetini çözmüştün sana kim telefon etti" diyerek elindeki belgeleri gösteren Muhammed Yakut, "Herşey belgeli bende sana telefon eden kişiyi biliyorum" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'ya tehditler savuran Yakut, "Sana yarına kadar süre. Rabia Naz cinayeti için sana telefon açan kişiyi ya sen çıkıp açıklarsın ya da ben açıklarım" dedi.

Ne Olmuştu?

12 Nisan 2018 yılında Giresun'un da evinin önünde kaybolan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, ertesi gün metruk bir binanın önünde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybeden 11 yaşındaki küçük kızın ölümü kamuoyunda ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

"Müge Anlı, Rabia Naz Cinayeti"

Acılı baba 11 yaşındaki kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Programın ilerleyen günlerinde Müge Anlı, cinayete kurban giden Rabia Naz olayını kapatma kararı almıştı. Baba Şaban Bey, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda yayına saniyeler kala bizi apar topar çıkardılar, "Yukarıdan telefon geldi biliyorum. Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum" demişti.

Müge Anlı Rabia Naz'ın Babasına 1 TL'lik Tazminat Davası Açmıştı

Müge Anlı, hakkında sosyal medya aracılığla çeşitli ithamlarda bulunan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a, 1 TL'lik tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi