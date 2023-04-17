Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenmişken sosyal medyada gizemli bir kişilik ortaya çıktı. Youtube kanalı üzerinden çektiği video ile ülke gündemine düşen Diyarbakırlı Muhammed Yakut sosyal medyada TT oldu. Yakut'un bu kadar ilgi görmesi Türkiye'nin kritik bir seçime giderken ne kadar hassas bir dönemden geçtiğinin de göstergesi. Yakut'un sosyal medya hesapları kısa sürede çok sayıda takipçi kazandı. Muhammed Yakut son zamanlarda en fazla araştırılan isimler arasındaki yerini aldı.

KİM BU ADAM?

Bir anda ortaya çıktı... Deliler Delisi lakaplı Muhammed Yakut kimdir? Muhammed Yakut ne açıklayacak? Kaç kişinin ismini verdi? Muhammed Yakut ne iş yapıyor?

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşandığını öne sürdüğü ilişkiler ağıyla gündem oldu. Peki, Deliler Delisi adıyla ortaya çıkan Muhammed Yakut kimdir? Muhammed Yakut ne iş yapıyor? Diyarbakırlı olduğu belirtilen Muhammed Yakut daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Yakut, 2012'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

MUHAMMET YAKUT KAÇ KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ?

Muhammed Yakut, 3 gün önce yayınladığı videoda 13 video yayımlayacağını söyledi. Muhammet Yakut 35 kişinin ismini verdi. 35 kişi arasında Türkiye'nin son dönemde tartıştığı pek çok isim bulunuyor.

MUHAMMED YAKUT KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Muhammed Yakut hakkında detaylı bir bilgi mevcut değil. Ancak Yakut'un Diyarbakırlı olduğu belirtiliyor. Muhammed Yakut'un 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Aceka Holding kurucularından Abdullah Bilgingüllüoğlu’nun da yeğeni olan Muhammed Yakut, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Yakut, Körfez İlçesi'ndeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiasıyla gözaltına alınmıştı.