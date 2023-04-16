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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

İkinci Sedat Peker vakası mı? Muhammed Yakut’tan şok ifşa!

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Yakut'un amcası Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurrahman Yakut olup, bu kişi şike soruşturmasında 2011 yılında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile birlikte tutuklanmışdır.

Muhammet Yakut, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan, Körfez İlçesi'ndeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiası sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Esra Kızıldoğan Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Esra Kızıldoğan Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Hakkında çok bilgi olmamakla beraber. Diyarbakırlıdır .