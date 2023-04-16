Muhammet Yakut Kimdir?
Hakkında çok bilgi olmamakla beraber. Diyarbakırlıdır.
Muhammet Yakut, Abdullah Bingingüllüoğlu'nun yeğenidir.
Muhammet Yakut, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan, Körfez İlçesi'ndeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiası sebebiyle gözaltına alınmıştı.
Yakut'un amcası Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurrahman Yakut olup, bu kişi şike soruşturmasında 2011 yılında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile birlikte tutuklanmışdır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ