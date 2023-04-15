Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Maaşallah... Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca gönlü yüze Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Yatırımlarımız şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SSK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bir daha görseydik. Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdir. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Dün Diyarbakır'daydık. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız? Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da bu şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Bunları bu şekilde öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Bunların dedi Kürt falan değil. Açık söylüyorum onlar ne kadar Kürt'se biz o kadar Türk'üz... Biz Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile tüm kardeşlerimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok.

"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK ALANINDA KÜRESEL BİR CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Kocaeli Şehir Hastanemiz bin 218 yatağı ile deprem izolatörlü modern inşası ile her türlü imkana sahip birimleri ile gerçekten şu anda bakıyorum iftihar ediyorum. İnşallah ülkemizi tüm büyükşehirlerini bunun gibi hastanelerle donatıyoruz. Şimdi sırada İzmir var. İstanbul'da Çam Sakura muhteşem bir hastane. Kovid'in olduğu dönemde Atatürk Havalimanına 45 günde hastane yaptık. Pakize Öz hastanesini yine 45 günde yaptık. Niye, benim insanıma bu yakışır da onun için. Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezine dönüştürmekte kararlıyız. Bugün dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımız sağlık hizmetleri için ülkesini tercih ediyor. Aynı şekilde yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor. Muhalefet her gün yeni iftira ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen vardı... O hastane 1 buçuk ay içinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında bunu yapanlar çıkıp milletimizden özür dileme onurunu gösterebilecek mi?

"KUMAR MASASI KURDULAR"

İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Attığımız her adımda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önüne türlü türlü engeller çıkarmak için çalışıyorlar. Ne yaptı bu muhalefet? 7'li bir masa kurdular, kumar masası, yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi emperyalistlerin, tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler. Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomaside, ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları iş, ortaklarının altlarına birer Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Hazineyi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı. Şu anda bir sözcüleri var ya otelde kapalı kapılar arkasında IMF ile görüştüler. Bir tanesi bir zamanlar bakanımdı, hatırlıyorsunuz değil mi? Davos'ta IMF'ın başındakiyle konuşuyoruz. Dedim ki IMF'nin başındaki zata bak dedim ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum siz değil. 2013'te ödemeyi bitirdik ve IMF'i Türkiye'den def ettik.Ama CHP'ye sorarsan ne diyor? IMF ile oturup konuşmak lazım. 23 buçuk milyon dolar olan IMF borcunu sıfırladık. MB'nin rezervi 27 buçuk milyar dolardı. 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Gümbür gümbür gidiyoruz. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankası'nın rezervi çıkmıştı. Şimdi onu yine yakalayacağız hiç endişeniz olmasın. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar hiç endişe etmeyin. Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler. Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ne yaptılar? FETÖ'cülere PKK'lılara sizi devlete geri alacağız diye kendileri söz vermedi mi? Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim çocuk katilini dışarı çıkma sözü verenlerle beraber olur mu? Yurt dışından bay bay Kemal 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Sen devlet yönetmek nedir bilmezsin, anlamazsın. Kim sana bu sözü veriyor? Sen hangi makamdasın da şu anda tefeciler sana böyle bir parayı vereceğinin sözünü veriyor. Dünyada böyle bir şey var mı? Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var bir tarafta bay bay Kemal'in yıkım siyaseti var. Biz milletimizin ferasetine hep güvendik. Hamdolsun hiç hayal kırıklığına uğramadık.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN SADECE LAFLA OLMADIĞINI İSPATLADIK"

Bugün şehir hastanemizle birlikte çok sayıda yatırımın resmi açılışını yapıyoruz. Yatırım değeri 1,7 milyar lirayı geçen 40 farklı projesinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Kocaeli'ye 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kocaelili çiftçilerimize 650 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Gözünüzün nuru evlatlarınızı, ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Bu soruların cevabını vicdanınıza sorarak verin kararınızı ondan sonra verin. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık. Togg'u, TCG Anadolu'yu gördünüz değil mi? İHA, SİHA, AKINCI, Kızıl Elma'yı beğendiniz mi? Daha da güzellerini yapacağız. Bu millete bu yakışır. Rabbim Kadir Gecemizi hayırlara vesile eylesin. Rabbim Ramazan Bayramı'nı da bayram gibi kutlamayı bize nasip etsin. Ardından 14 Mayıs geliyor. İnşallah 14 Mayıs'ı da bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Durmak yok."