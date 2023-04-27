Muhabbet Kuşlarında Astım

Solunum güçlüğü ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Tedavisi bazen zor ve hatta imkansız olabilir. Genellikle muhabbet kuşlarının ölümüne yol açmaz. Muhabbet kuşunu yormamak ve daha rahat nefes almasını sağlamak çok önemlidir. Kuşun solunum yolu hastalıklarına yakalanmaması için kafesin konulduğu ortamın her zaman temiz ve havadar olması önemlidir.

Muhabbet Kuşlarında Bronşit

İnsanlarda olduğu gibi kuşlarda da görülebilen bir rahatsızlıktır. Solunum yollarında bulunan mukoza zarlarının ve bronşların iltihaplanması ile ortaya çıkar. Mikroplardan ve tozlardan dolayı oluşabilir.

Diğer kuşlara bulaşmasını önlemek için hasta olan kuşu ayrı bir kuş kafesi içine almak önemlidir. Kafesi ise rüzgar görmeyen ılık bir yerde tutmak şarttır. Veterinerin sunduğu ilaçlar ile tedavi edilir. Kuş vitaminleri gibi takviyeler de muhabbet kuşunun iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Muhabbet Kuşlarında Kemik ve Kanat Kırılması

Muhabbet kuşu hastalıkları ve tedavisi arasında kırıklar da oldukça yaygındır. Genellikle kanatlarda ya da bacaklarda kemik kırılmaları görülebilir. Çoğunlukla herhangi bir komplikasyon göstermez. Ancak kemiğin kötü bir şekilde kaynaması, muhabbet kuşunun topallamasına yol açabilir. Kemik kırıklarını önlemek için kuşlara, kalsiyum ve vitaminler yönünden zengin olan muhabbet kuşu yemleri sunulmalıdır.

Muhabbet Kuşlarında Parazit

Kötü hijyen koşulları nedeniyle ortaya çıkar. Kuşların tüylerinin altına giren parazitler onları ciddi anlamda etkiler. Başlıca belirtileri tüylerin kabarması ve kuşların kendilerini rahatsız hissetmeleridir. Veteriner hekimin vereceği ilaçlar ve takviyeler ile tedavi edilebilir.

Deri Ve Tüy Hastalıkları

Muhabbet kuşlarının dış görünüşü belirli klinik durumlar da etkilenebilir. Kanatlarda morarma ve kabuklanma kendini belli eden Ema sendromu bu durumlardan bir tanesidir. Etkilenmiş bölgelerde kan izleri bu hastalığa dair bir işarettir.

Sindirim Sistemi Bozuklukluğu

Doğru beslenmeme ve sağlıklı olmayan gıdaların verilmesinin sonucu olan sindirim bozukları. Bu sağlıksız gıdalar yavaş yavaş kuşunuzu hasta eder. Belirtileri arasında karın kısmında damarların yeşil olması aynı bölgede kararma ve kızarıklık olması gibi durumlar vardır.

Kuşlarda Soğuk Algınlığı

Doğada yaşayan kuşlar ile kafeste yaşayan kuşların özellikleri farklıdır. Kafeste yaşayan kuşların soğuğa karşı dayanıklılıkları daha düşüktür. Bunun için çoğu zaman soğuk algınlığı rahatsızlıkları görülebilecektir. Kuşlarda soğuk algınlığı belirtileri, tüylerinde kabarma, uyuşukluk hali, bir köşeye çekilip hareketsiz durma, yem yememe gibi kendisini gösterebilecektir. Kuşun bulunduğu ortamda yaşanılacak anı ısı değişimleri soğuk algınlığına ve kuşun şoka girmesine neden olabilecektir. Tedavi edilmeyen soğuk algınlığı, enfeksiyona ve astıma dönüşebilecektir. Bunun için soğuk algınlığı belirtileri görüldüğünde tedaviye hemen başlanmalıdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ