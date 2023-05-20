Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve mavi denizi, yemyeşil asırlık ormanları ile ünlü Cennet Koyu'nun, iki seçim arasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve MUÇEV tarafından özel bir şirkete kiralanması, Bodrum sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

Çevreciler ve vatandaşlar, yıllardır bu tür bir durumun önüne geçmek için eylemler düzenlemiş ve bu doğa harikası koyun, özel şirketlere peşkeş çekilmesine karşı mücadele etmişti. Sözcü kameralarının görüntülediği Cennet Koyu'nda şirket, beach club için bina, tuvaletler ve restoran için platform inşa etmeye başladı.

Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Meclisi Sözcüsü Mirbahattin Demir, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Son olarak da birileri seçimleri fırsat bilip elini hızlı tutmuş," ifadelerini kullandı.

Daha önce Danıştay'ın kararlarına dayanarak gerçekleştirilen benzer kiralamalar iptal edilmişti. MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) Bodrum Meclisi Eşsözcüsü Umay Karabaş, konu hakkında açıklama yaptı ve kiralamanın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan, koyu kiralayan şirketin avukatı Büşra Erol, “Şirketimiz burayı halk plajı yapmak için MUÇEV'den kiraladı. Kesinlikle yapılaşma olmayacağı gibi burada doğayı ve çevreyi korumak için temizliğe başladık," dedi ve halk için giriş ücreti alınmayacağını söyledi

Yenigün Haber Merkezi