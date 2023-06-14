Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘eğitim’ konulu uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni 7 Temmuz Cuma günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’ncüsü düzenlenen, “eğitim” temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasının kazananlarına ödülleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 7 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan tören ile verilecek.

Uluslararası yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, Kazakistan, İtalya, Polonya, Belçika, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi bin 324 adet karikatürle katıldı.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ İRAN’DAN ALİ RASTROO

Eğitim konulu uluslararası karikatür yarışmasında İran’dan Ali Rastroo birinci, Kazakistan’dan GalymBoranbayev ikinci olurken Belçika’dan LucVernimmen’de üçüncü olmuştu.

Karikatür yarışmasında İstanbul’dan Musa Gümüş, Balıkesir’den Ahmet Esmer ve Eskişehir’den Mehmet Zeber mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir’den İlayda Katfar ve Sinop’tan Deniz Nur Aktaş kazanırken Balıkesir’den Önder Önerbay’da Necati Abacı Özel ödülünü kazandı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 7 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da düzenlenecek olan ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra birçok sanatseverin de katılması bekleniyor. MUĞLA (İGFA)