AFAD, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Muğla ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ula ilçesinde saat 06.40'ta meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.