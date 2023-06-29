Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

Muğla Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın etkisini arttıracağı öngörülmektedir.



Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, Özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur."