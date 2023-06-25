Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Muğla ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Muğla Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Muğla / Menteşe / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,22 2,7 2,92 Muğla / Fethiye / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,28 3,46 2,82 Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 436,55 4,4 4,26 Muğla / Milas / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 421,71 6,43 5,75 Muğla / Menteşe / Menteşe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 419,21 6,81 9,14

Muğla / Fethiye / Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 415,36 7,4 – Muğla / Bodrum / Bodrum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,08 13,67 12,56 Muğla / Ortaca / Ortaca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 379,31 13,82 – Muğla / Bodrum / Bodrum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 372,00 15,34 14,04 Muğla / Marmaris / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 368,48 16,1 14,83 Muğla / Menteşe / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 356,22 18,94 16,85 Muğla / Dalaman / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 336,71 24,02 25,14 Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 317,76 29,88 – Muğla / Fethiye / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 304,10 34,7 37,35 Muğla / Yatağan / Yatağan Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 293,79 38,69 43,97 Muğla / Datça / Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 290,03 40,25 35,4 Muğla / Fethiye / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 247,63 61,66 74,53 Muğla / Menteşe / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,73 65,31 62,93 Muğla / Menteşe / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 241,72 65,32 51,22 Muğla / Bodrum / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 231,48 72,05 50,23 Muğla / Menteşe / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 209,04 87,25 96,27 Muğla / Bodrum / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 207,34 88,28 – Muğla / Fethiye / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 205,34 89,46 91,2 Muğla / Bodrum / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 204,91 89,71 – Muğla / Fethiye / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 202,65 90,95 – Muğla / Milas / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 197,40 93,52 91,18 Muğla / Marmaris / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 196,70 93,81 84,69 Muğla / Menteşe / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 196,37 93,96 – Muğla / Menteşe / Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 195,14 94,46 89,66 Muğla / Marmaris / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 190,90 95,99 – Muğla / Menteşe / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 187,75 96,91 – Muğla / Fethiye / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,45 97,91 – Muğla / Marmaris / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 182,69 98,06 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalı ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılmalıdır.