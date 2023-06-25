Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Muğla ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Muğla Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Muğla / Menteşe / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,22
|2,7
|2,92
|Muğla / Fethiye / Belediye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,28
|3,46
|2,82
|Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|436,55
|4,4
|4,26
|Muğla / Milas / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|421,71
|6,43
|5,75
|Muğla / Menteşe / Menteşe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|419,21
|6,81
|9,14
|Muğla / Fethiye / Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|415,36
|7,4
|–
|Muğla / Bodrum / Bodrum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,08
|13,67
|12,56
|Muğla / Ortaca / Ortaca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|379,31
|13,82
|–
|Muğla / Bodrum / Bodrum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|372,00
|15,34
|14,04
|Muğla / Marmaris / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|368,48
|16,1
|14,83
|Muğla / Menteşe / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|356,22
|18,94
|16,85
|Muğla / Dalaman / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|336,71
|24,02
|25,14
|Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|317,76
|29,88
|–
|Muğla / Fethiye / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|304,10
|34,7
|37,35
|Muğla / Yatağan / Yatağan Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|293,79
|38,69
|43,97
|Muğla / Datça / Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,03
|40,25
|35,4
|Muğla / Fethiye / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|247,63
|61,66
|74,53
|Muğla / Menteşe / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,73
|65,31
|62,93
|Muğla / Menteşe / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|241,72
|65,32
|51,22
|Muğla / Bodrum / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|231,48
|72,05
|50,23
|Muğla / Menteşe / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|209,04
|87,25
|96,27
|Muğla / Bodrum / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|207,34
|88,28
|–
|Muğla / Fethiye / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|205,34
|89,46
|91,2
|Muğla / Bodrum / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,91
|89,71
|–
|Muğla / Fethiye / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|202,65
|90,95
|–
|Muğla / Milas / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|197,40
|93,52
|91,18
|Muğla / Marmaris / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|196,70
|93,81
|84,69
|Muğla / Menteşe / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|196,37
|93,96
|–
|Muğla / Menteşe / Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|195,14
|94,46
|89,66
|Muğla / Marmaris / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|190,90
|95,99
|–
|Muğla / Menteşe / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|187,75
|96,91
|–
|Muğla / Fethiye / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,45
|97,91
|–
|Muğla / Marmaris / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|182,69
|98,06
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalı ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılmalıdır.Kaynak: HABER MERKEZİ