AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, Müge Anlı'ya konuk oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın konuğuna "ablam" diyerek hitap etmesi gözlerden kaçmadı.

Müge Anlı ise, "Koridorda gezerken bilin bakalım kimi yakaladım, o benim hep ablamdı. Ben karakter olarak kendime de abla olarak yakın bulduğum için, hep bir abla demek isterdim. Sevgili ablam Şebnem Bursalı, bizim gazeteci olarakta büyüğümüz. ATV'nin Ankara temsilcisidir ve benim ilk program heyecanımda da yanımdaydı" dedi.

Müge Anlı, Şebnem Bursalı'nın Ak Parti İzmir 1. sıra milletvekili adayı olduğunu belirterek, "Öyle milletvekili olduktan sonra gelmemezlik yapmak yok. Şimdi de koridorda gördüm yakaladım çok hayırlı uğurlu olsun ablacım, nasıl heyecanlı mısın?" diye sordu.

Farklı bir heyecan yaşadığını belirten Şebnem Bursalı, "Beni biliyorsun heyecanlanıyorum böyle pimi çekilmiş bomba ne diyeceğim belli değil. Sen gelip yayın öncesi 'Hadi gel' deyince dedim ki eyvah! bak beni sıkıştırma. Sağ olsun işin şakası tabiki bu bir yana..." şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi