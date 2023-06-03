Ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında komik anlar yaşandı. Programa katılan bir konuk, sevgilisiyle hamamda tanıştığını anlattı. Bu hikayeyi duyan Müge Anlı, esprili bir şekilde "Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi." diyerek konuğunu ve izleyicileri güldürdü.

Canlı Yayında Müge Anlı'nın Eşinden Mesaj Geldi

Ancak, konunun devamında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan canlı yayında bir mesaj geldi. Müge Anlı, eşinin mesajını okuyarak izleyicileri bir kez daha güldürdü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi