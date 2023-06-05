Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenmiş ve 2020 yılında ikiz çocukları Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Ancak, kızı Neva'nın sağlık sorunları nedeniyle çift, zorlu bir süreç geçirdi. Neva'nın bağırsak yırtılması nedeniyle 7 kez ameliyat geçirmesi gerekti.

"Eşim Bilmiyordu "

Sinan Özen, 2. Sayfa programında yaşadıklarını anlattı ve zor günlerden bahsetti. Özen, son ameliyat öncesinde umutlarının tükendiğini belirtti. O dönemde doktorlarla konuştuğunu ve çocuğunun mezarlık yerini hazırladığını, "Benden haber bekleyin" dediğini ifade etti. Eşi bu gerçeği daha önce bilmiyordu ve şimdi öğrendi. Ancak son ameliyatın ardından bir mucize gerçekleşti ve aileye yeni bir umut doğdu.

"Kızımın Tedavi Süreci Devam Ediyor"

Sinan Özen, ailelerin sabırlı olması gerektiğini dile getirerek, bu süreçte doktorlara güvendiğini ve çocuğunun hastalığıyla mücadele ettiğini vurguladı. Tedavinin hala devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi