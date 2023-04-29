ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı yakalandığı hastalığı açıkladı. Müge Anlı, gelen konuğunun okuma yazma bilmediğini duyunca sinirlerine hakim olamayarak " Ben burda okuma yazma seferberliği için kendimi parçaladım. Ciğerlerimden hastalığa yakalandım. O işler öyle kolay olmuyor " dedi.

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu ve ağır bir hastalık süreci yaşadığını belirten Anlı, "Kimsenin okuma yazma bilmiyorum demesin. Ve bunun arkasına saklanmasın. Biz burda kendimizi yıttık. Günlerce program yaptık. Ben o günlerde ciğerlerimden hastalandım. Antibiyotik kullanmak zorundayım " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi