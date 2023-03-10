Atv ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te geçtiğimiz aylarda Tokat Almus'ta ortadan kaybolan 65 yaşında kayıp Arife Gökçe, olayı işlenmişti.

Bütün köye musallat olan Sinan Sardoğan, kendinden yaşça büyük kadınlara karşı sapıklık yapmasıyla, Arife Gökçe kaybının baş sorumlusu olarak tutulmuştu.

Kayıp Gökçe'ye sapık mesajlar atan Sinan Sardoğan, programın devamında kendi köyünden ve İstanbul'da çalıştığı dönem bir çok kadını taciz ettiği öğrenildi. Program telefonlarının kitlendiği ve çok sayıda olaya karışan Sardoğan, sürekli tanımıyorum bilmiyorum sözleriyle Müge Anlı ve konukları da çileden çıkarttı.

Arife Gökçe kaybı üzerine program devam ederken, Sinan'ın 3 yıl önce suriyeli 7 yaşında küçük bir çocuğa tecavüz ettiği öğrenildi. Polisler tarafından apar topar yakalanan Sinan, adli işlemelerin ardından tutuklanarak İstanbul Metris Cezaevine gönderildi. Sardoğan'ın, cezaevinde çıkan kavgada öldürüldüğü iddia edilirken, Müge Anlı tarafından konuyla ilgli bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi