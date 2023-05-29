Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen seri cinayet vakası, son derece şaşırtıcı bir gelişme yaşadı. 25 Ocak 2021 tarihinde Sevgi Demirci ve iki çocuğunun kaybolmasıyla başlayan soruşturma, yeni bir boyut kazandı. Araştırmalar sonucunda, anne ve iki çocuğunun yanı sıra 2 kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayına yapılan itirafların ardından soruşturma genişletildi ve ailenin birçok üyesinin bu zincirleme cinayetten haberdar olduğu, ancak polise haber vermediği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu cinayetin kan donduran detayları da gün yüzüne çıktı.

Aynı Aileden 5 Kişi Öldürülmüş

Yapılan soruşturmalar sonucunda, Sevgi Demirci ve çocuklarının öldürüldüğü tespit edildi. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, bu ailenin yanı sıra başka iki kişinin daha öldürüldüğünün ortaya çıkmasıydı.

Sevgi Demirci ve Çocuklarına Ne Oldu?

Müge Anlı ve ekibine başvuran Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana kendisinden haber alamadıklarını belirterek yardım talebinde bulundu. Konu, Müge Anlı'nın programında canlı yayında detaylı bir şekilde anlatıldı ve bu durum kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

Yapılan yayında, Sevgi Demirci'nin son görüldüğü tarih, giydiği kıyafetler, son konuştuğu kişiler de araştırıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi