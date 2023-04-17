Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 53 yaşındaki Necla Hanım 9 yıldır kayıp kızı Aynzeliha Ağaç'ı aramak için başvurdu. Bugün yayınlanan programda Müge Anlı, Necla Hanım'a sevinçli haberi vererek kızını bulduğunu söyledi. Aldığı habere pek sevinemeyen Necla Hanım, kızının fuhuş çetesinin elinde olduğunu söyledi.

Müge Anlı'nın kızını bulduk sözlerine kayıtsız kalan Necla Hanım'a, "Bir şey mi oldu? 'Kızını buldum' diyorum sevinmiyorsun. Sen buraya onun için gelmedin mi? Ben sana kızını getirdim, buna sevinmen gerekmiyor mu?"

"Fuhuş Çetesi Kızımı Estetiklerle Güzelleştirmiş"

Kızının Fuhuş çetesinin elinde olduğunu ve onların isimlerini verirse öldüreceklerini belirten Necla Hanım, "Estetiklerle güzelleşmiş " ifadelerini kullandı.

Kızına sarılmak isteyen Necla Hanım'ı kızı Aynzeliha reddetti. Annesinin söylediği herşeyin yalan olduğunu söyleyen Aynzeliha, "estetik yaptırmadım sadece dişlerimi yaptırdım" dedi.

Evden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığını söyleyen Aynzeliha, "Babamdan ölene kadar dayak yedim. O ölünce 'Kurtuldum' dedim. Ama Annem bu seferde kardeşlerimi doldurdu ve beni yine dövdürttü. Annem beni aramıyor aslında babam'dan kalan evlere konmak için aradı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi