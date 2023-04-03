ATV ekranlarının sevilen sabah programı Müge Anlı ile Sert'te, sevgilisi tarafından 5 evini kaybeden Mustafa Emektar'ın dolandırılma hikayesi işlendi. 5 tane evini kaybeden 62 yaşındaki Mustafa Emektar, hayat enerjsinin kalmadığını belirterek "bir tek arabam kaldı onu da isteyen olursa veririm" dedi. Sevdiği kadın tarafından dolandırılan Emektar'ın, "Her gün evden çıkarken arkayı dönerdi öpücük atardı, o gün atmadı" sözleri dikkat çekti.

Mustafa Emektar'ı bir milyon liralık evden eden aşk

''Aşık oldum, sudan çıkmış balığa döndüm'' #MügeAnlıİleTatlıSert #MügeAnlı @atvcomtr pic.twitter.com/XK3e3SsnGN — Müge Anlı ile Tatlı Sert (@Mugeanliatvde) April 3, 2023

Mustafa Emektar'ı dolandırdığı iddia edilen Filiz Hanım canlı yayında kendini şöyle savundu: "Ben ayrıldım kaçtım kendisi üfürükçüdür. Kaç kere kaçtım ama beni geri buldu. O göründüğü gibi masum mülayim biri değil. Üfürükçü o." sözleri dikkat çekti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi