ATV ekranlarının sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kayıp eşi Esra Sözer'i bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Ferdi Bey ve kayınvalidesi " Esra bize hamileyim dedi. Dönerciye gidiyordu. En son gittiğinde bir daha dönmedi" dedi.

Kızının hamile olmadığını söyleyen anne "Esra'nın psikolojisi çok bozuktu. Hamile kalmak istiyordu. 7 yıllık evliydi. Bir gün ben hamileyim dedi. Ben pek inanmadım çünkü bizimle doktora gitmiyordu" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki genç kadının kocası Ferdi Bey eşinin hamile olmadığı halde bebek eşyaları aldığını belirterek" Hamile kıyafeleri alıyordu. Gidip beşik bile aldık." Eşinin hamilelik sürecinde döner aşerdiğini söyleyen Ferdi Bey, "Esra her gün dönerciye giderdi. Orda Hasan diye bir döner ustası vardı onunla aralarında bir münasebet olmuş birlikte kaçtıklarını düşünüyorum" dedi.

Eşinin kilolu olduğu için ilk aylarda sahte hamilelik yalanını bu şekilde sakladığını söyleyen Ferdi Bey," Eşim son zamanlarda aşırı zayıfladı. Ben eşimin hamile olmadığını biliyordum. Esra son zamanlarda aşırı kilo vermeye başladı ben onun uyuşturucu kullandığını düşünüyorum.

Telefonla yayına bağlanan Esra hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak stüdyoya geleceğini söyledi.

Tüm bu gelişmelerin ardından bugünkü programa gelen Esra'ya, kocası Ferdi Bey ve Annesi Türkan Hanım gözyaşları içinde sarılarak koştular. Ferdi Bey eşine, "Senden illa çocuk mu istedim. Ben senin için canımı veriririm. Bana anlatsaydın olay hiç buralara kadar gelmezdi" dedi.

Kızının psikolojik sorunları olduğunu dile getiren anne Tülay Hanım, "Esra seni asla o dönerci Hasan'a vermem" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tüm bunlar olurken canlı yayına bağlanan Esra'nın kaçtığı döner ustası Hasan Bey, "Esra isterse ona ayrı ev açarım, Ben şuan evliyim ama boşanmayı düşüyorum" dedi.

Hasan Bey'in eşi ise programa telefonla bağlanarak eşi Hasan Bey'i boşamayacağını belirterek, "Benim arabamla gitti o kızı kaçırdı. asla boşanmayacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi