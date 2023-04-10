ATV ekranlarının sevilen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Programa başvuran Zekai Çolak, yeni meme kanseri ameliyatı olan eşi Şennur Çolak'ın 3 çocuklarını da bırakarak patronuyla birlikte kaçtığını söyledi.

Ailesinin Müge Anlı'ya katılmasına sinirlenen evden kaçan Şennur Çolak, canlı yayına bağlanarak "Ameliyat masrafımı patronum karşıladı. Geri dönmek istemiyorum. Kendi isteğimle geldim" ifadelerini kullandı.

Yanına kaçtığı Abdullah Beyi eve kuma getirmek istediğini söyleyen Şennur Çolak'a, sinirlenen Müge Anlı, "Utanmıyor musunuz böyle bir şey söylemeye ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik" dedi.

"Bizi Rezil Rüsva Ettiniz"

Şennur Çolak'ın yanına kaçtığı Abdullah Bey'in oğlu canlı yayına telefonla bağlanarak, "Bizi rezil rüsva ettiniz. Şennur Hanım ailesine eşine ve çocuklarına dönsün bende gelip babamı alacağım" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi