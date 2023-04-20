ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına kayıp zihinsel engelli Ali Atasever'i aramak için gelen komşuları zavallı adamın ailesi tarafından işkenceye maruz kalarak öldüğünü iddia ettiler. Zihinsel engelli 45 yaşındaki Ali Atasever'in kaybında baş şüpheli baba Sait Atasever, oğlunu evinin önündeki elektrik direğine bağlayarak işkence yaptığını doğruladı.

Öldürüldüğünden şüphelenilen kayıp Ali Atasever'in, babası ve oğlu tarafından sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını söyleyen köylüler, cesedi yok etmek için evin fırınında yakıldığını belirttiler. Kan donduran bu iddialar sonrası Kütahya'da hareketli saatler yaşanırken olay yeri ekipleri fırın ve etrafında kan izi aradılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi