Müge Anlı'ya, 3 aylıkken kendisini terk eden annesini bulmak için başvuran 18 yaşında kimliksiz Şevket Gül, olayında büyük dram yaşandı. Şevket ile beraber gelen 36 akrabasının da kimliksiz Haymatlos olduğu ortaya çıktı.

Ailenin en büyüğü Galip Dede, ailesi tarafından hiç sevilmediği ve babasının ona kimlik vermediğini söyledi. Programa telefonla bağlanan akrabaları Galip Beyi'in askere gitmemek için kendi kimliği yerine sahte kimlik kullandığını ve bu sebeple kütükten silindiğini iddia ettiler

Galip Bey'in abisi telefonla bağlanarak kardeşi Galip Bey için değil ama torunları için gelip onların kimliklerinin çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

Müge Anlı'dan Kimliksiz, Aileye Müjde

Müge Anlı'nın programda yetkililere çağrıda bulunmasıyla birlikte, kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileyi Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne gittiklerinde kendilerine TC vatandaşlık başvuruları alınacak ve inceleme başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi