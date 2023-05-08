3 yaşındaki çocuğunu da alıp kayıplara karışan Raziye Kürkçü, kayınvalidesi ve kayınbiraderiyle canlı yayındabir araya geldi.. Müge Anlı, zaman zaman zor anlar yaşadığı programda Raziye Kürkçüye "4 tane çocuk yapmışsın, neden 1 tanesini alıp gittin?" dedi Eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ve bundan dolayı ayrıldıklarını belirten Kürkçü, "Kendi öz babam para karşılığı erkeklere sattı beni" sözleri programa damga vurdu.

13 yaşında zorla evlendirildiğini belirten Raziye Kürkçü, "Sürekli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Beni kaç kere dövdü ve komalık ettiler. Daha 13 yaşında zorla evlendirildim. Benim öz babam para karşılığı bunlara sattı beni. Şu gördüğünüz kadın annesi babama 2 yıl benim evimde bedava otur ama oğluma kızını ver' demiş. Ben daha 13 yaşındaydım eve geldiğimde zorla yüzük takıldı parmağıma" ifadelerini kullandı.