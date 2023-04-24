ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Doğan Daşkın, Tiktok'tan tanıştığı Fatma Şirin tarafından dolandırıldığını iddia etti. 12 Nisan çarşamba günü evdeki porselen takımı, muhabbet kuşu ve 2 tane kuzusunu alıp giden sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya başvuran Doğan Daşkın, başından geçenleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Evde hiç eşyasının kalmadığını belirten Daşkın, " Biz Fatmayla Tiktok'ta tanıştık ve aşık olduk. Eşimden ayrıldım. Hayvanları çok severdi Fatma hediye olarak 2 tane kuzu aldım. Ama o ne yaptı benden habersiz tüm hayvanlarımı sattı." dedi

Tanıştığı kadına çok aşık olduğunu söyleyen Doğan Daşkın, sevgilisini mutlu etmek için 70 bin TL'ye yatak odası takımı aldığını belirtti. Evlilik bahanesiyle kandırıldığını anlatan Daşkın, "Gerçekten çok güvendim. Ben onu melek sanıyordum ama o beni mahvetti" diye konuştu.

Fatma Şahin'in unutamadığı Murat isimli birinin olduğunu anlatan Daşkın, "Ara sıra bana da Murat derdi. O adama takıntılıymış. Ailemin yüzüne bakamıyorum tüm hayallerimi benden çaldı" dedi.

Fatma herkesin kendine aşık olduğunu sanıyordu diyen Daşkın, "Haksız olsa bile üste çıkar bazen de beni arkadaşlarımın yanında rencide ederdi."

Fatma isimli kadının daha birçok kişiyi evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Doğan, "Bana sosyal medyadan eski sevgilisi Murat yazdı. Ona da ben Doğan'a eşya aldırıyorum ama seninle evleneceğim demiş. Başka kişiler de yazdı onları da evlilik vaadiyle kandırmış. Fatma benim gelinim olacaktı ama tüm Türkiye'nin gelini olmuş" diye konuştu.

Canlı yayında Fatma Şirin'e seslenen Doğan Daşkın, "Evdeki kıyafetlerime kadar almışşın. Ölmüş eniştemin elbiselerini giyerek geldim. Beni kandırdın, ortalıkta bıraktın" sözleriyle sitem etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi