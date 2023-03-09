ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayınında Müge Anlı eşine seslenerek "Eşimi arıyorum çok sıkıldım" demesi seyircileri kahkahalara boğdu.

Programda kayıp kızını aramaya gelen Zehra Kandemir, 18 yaşındaki kızı Hümeyra'yı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Baskı altında olduğunu söyleyen genç kız, "Onların kendi dertleri vardı, ilgi ve sevgi göstermediler" dedi.

Hümeyra bugün ailesiyle Müge Anlı'da buluşarak seyircileri ekrana kilitlerken, Aldatıldığını ancak affedildiğini söyleyen Kandemir, hayatına normal olarak devam etmek istediğini belirtti. Bu durum için bir kez daha yardım eli istedi. Zehra Kandemir'in bu sözleri üzerine Müge Anlı'da "Eşimi arıyorum, burada canım sıkıldı, Miami'ye gitmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi