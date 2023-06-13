ATV'nin ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert ne zaman final yapacak? Cinayetler ile kayıpların araştırıldığı ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili birçok detayın yer aldığı program Müge Anlı İle Tatlı Sert'in final yapacağı tarihi haberimizde bulabilirsiniz.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali 23 Haziran 2023 Cuma tarihinde yapılacak. Yeni sezonun ise ağustos ayının 2 veya 3. haftasında başlaması bekleniyor.