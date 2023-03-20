ATV ekranlarında hafta içi en çok izlenen sabah kuşağı programında yayın hayatına devam eden Müge Anlı, hakkında çok çarpıcı bir iddia atıldı ortaya. Müge Anlı'nı bugünkü programında hakkında çıkan AKP'den milletvekili adayı olacak iddialarına çok sert cevap verdi. Anlı, "Böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım" şeklinde konuştu.

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!"

"Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi"

Hakkında çıkan gerçek dışı haberlere oldukça sinirlenen Anlı, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi! Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi