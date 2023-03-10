19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı. Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu.
Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı. Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığının ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı. Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı.