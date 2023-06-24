Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliklerinin sona ereceği yönündeki haberlere karşı canlı yayında tepkisini gösteren Müge Anlı, verdiği açıklama hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müge Anlı, Rahmi Özkan ile ilgili çıkan "Öldü" ve boşanma haberleriyle ilgili olarak şunları ifade etti: "Tatil zamanı geldi diye sürekli olarak Rahmi Bey hakkında 'öldü' şeklinde haber yapmayın lütfen. Benim de boşandığımı iddia etmeyin. Bu tür haberleri yazanlar varsa, benim sosyal medya hesaplarımı aktif kullanan izleyicilerim mevcut. Onları spamleyeceklermiş. Ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ama böyle bir şikayette bulunacaklarmış."

Adam gerçekten çok güçlü, MashaAllah. Ben de çok mutluyum, MashaAllah. Kıskananların gözü kör olsun. Böyle yazan insanlara Allah hidayet versin. Ayrıca Rahmi Bey, "Benim hayatıma anlam katıyor" diyor ve doğru söylüyor. Önceden belirtmek istiyorum kardeşim, bu tür yazıları spam'leyeceğiz. Eğer bir şey olursa, muhtemelen bir gazetede "öldüler" diye haber çıkar. İnsanların yaşamları ve mutluluklarıyla ilgili böyle haberler yapmak gerçekten çirkin. Zaten Instagram hesabımda gerekli olan her şeyi paylaşıyorum. Allah Rahmi Bey ve Şevki Hoca'ya uzun ömürler versin.