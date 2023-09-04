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Müge Anlı'nın Tatlı Sert programının yeni sezonunda, daha önce ele alınmış olan Döndü Boztepe olayı yeniden gündeme geldi. Müge Anlı, önemli bir gelişmeyi izleyicilere duyurdu.

Müge Anlı'nın programında Döndü Boztepe olayı gündeme geldi ve Boztepe'nin oğlu Uğur'un iddiaları büyük dikkat çekti. Uğur, köyde annesinin rahatsız edildiğini öne sürdü, bu da Müge Anlı'nın tepkisini çekti. Programın odak noktasındaki isim olan Mehmet stüdyoya katıldı.

Odunlukta ki Kemikler Döndü Boztepe'ye mi ait

Müge Anlı, odunluktan yayılan kokuların ardından bu bölgenin araştırılmasını talep etti. Odunlukta bulunan kemikler, DNA analizi için laboratuvara gönderildi. Bu kemiklerin yanı sıra cebinde bulunan anahtar, Döndü Boztepe'ye ait olma olasılığını artırdı.

Döndü Boztepe olayı nedir?

Çukurkuyu beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin haftalardır ulaşılamaması üzerine, Boztepe'nin ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talep etti. Döndü Hanım, 6 Şubat Pazartesi akşamı evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yetkililer, Boztepe'yi bulmak için köy ve çevresinde arama çalışmalarını başlattı.