Her sabah ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bu hafta da kayıp olaylarını çözmeye çalışıyor. Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 16 yaşındaki Gülcan'ı arıyor. Gülcan bugün stüdyoya gelip ailesiyle yüzleşti.

Genç kızın ailesiyle yüzleşmesi sırasında Müge Anlı, Gülcan'ın eniştesinin okuma-yazma bilmediğini öğrenince çileden çıktı. Yıllardır okuma-yazma seferberliği için çaba gösteren ünlü sunucu bu olayla birlikte hastalığını itiraf etti. Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık." diyerek herkesi şaşırttı.

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu söyleyen Anlı "Bak sesime, sesimi normal duyan var mı kaç yıldır? Hiç kolay olmuyor o işler.' Aa Müge okuma-yazma seferberliği çıkarttı' diye seferberlik olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendimi paraladım." diyerek isyan etti. Başarılı sunucu ciğerlerindeki lekelenme yüzünden çok sık ve kolay bir şekilde hastalandığını belirten ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi. (HABERLER)