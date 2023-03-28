ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı program arkadaşı Rahmi Bey'e gelen mesajları ifşa etti. 50 yıllık evli adama utanmıyor musunuz bu mesajları atmaya diyen Anlı, "O mesajları yazıyorsunuz buradan ben utanıyorum. Rahmi Bey cevap vermiyor ben vereyim buradan bu adam 50 yıllık evli. Utanmıyor musunuz "dedi

Kaşınmayın!

Müge Anlı sinirlerine hakim olamayarak "Ben Rahmi Bey'in telefon şifresine kadar biliyorum bir gün elinden telefonu alıp isminizi söyleyip fotoğrafınızı göstererek okuyacağım. Instagram'da falan yazılanları söylemek istemiyorum. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimizin hayatında yanlışlar var. Her şey insanlar için bunu asla kınamak için söylemiyorum."

Niye Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz?

Amacınız ne sizin diyen Anlı program Arkadaşı Rahmi Bey'e yönelerek" Sana bir şey demiyorum. Ben senin suçsuz olduğunu biliyorum ama onlar da kaşınmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi