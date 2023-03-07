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‘Meltem Demir ile Hanımeli’ programında başarıdan başarıya koşan ev hanımları kendine özgü tarifleriyle hazırlırladıkları yemekleri tarifini ev hanımlarına tanıtıyor. (YHM)

Sıfırdan zirveye çıkan işletmelerin mucizevi hikayelerinin anlatıldığı Meltem Demir ile Hanımeli programı her Cumartesi -Pazar izleyicisiyle buluşuyor.

Hanımların dokunuşlarıyla güzelleşen ve değişen işletmelerin hikayelerinin anlatıldığı ‘Meltem Demir ile Hanımeli’ programı, hafta sonu gündüz kuşağında seyircisiyle buluşuyor.

Çellistanbul “Umut” melodileri ile Pera Müzesi’nde

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