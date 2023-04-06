Koşmanın Beyne Faydası Nelerdir?

Koşmak beynin sağ lobunu, yaratıcı tarafını canlandırır. Yavaş koşma beyne yüzde yüz daha fazla oksijen oksijen gönderir. Böylece düşünce kapasitemiz iki kat artar ve yaratıcılık hormonumuz harekete geçer. Hipofizin sağladığı bu hormon kan basıncını düşürür. Zihni berraklaştırır ve daha sağlıklı şekilde düşünme imkanı tanır

Koşmanın Akciğerlere Faydası Nedir?

Akciğerlerimize bir nefeste beş litre hava çekebiliriz. Bununla birlikte kitap okurken ¼ litre oksijen tüketirken, koşarken bunun sekiz katına ihtiyacımız vardır. Koşmak aynı zamanda düzenli nefes alıp verme imkânı sağlar. Akciğerlerimizi çalıştırır. Bundan dolayı düzenli koşu ile beraber ciğerlerin kan dolaşımına daha etkin oranda katılım imkânı verir. Ancak yavaş ve yağ yakıcı bir nabız hızıyla koşmak gerekir.

Koşmanın Bacaklara Faydası Nedir?

Bacak bölgesindeki kasların eşit oranda çalışmasını sağlayan koşu, kasların daha güçlü şekilde hareket etmesini sağlar. Böylece arka ve ön kaslarımız ile beraber bilek bölgemizde güçlenir.

Koşmak Kemikleri Güçlendirir

Koşmak, vücudun tüm iskelet sistemini harekete geçirdiği için kemiklerin kalitesini artırır. Düzenli koşarak kemik sağlığımızı koruyabiliriz.

Koşmak Stresi Azaltır

Koşmak, endorfin ( mutluluk) hormonlarını aktif hale getirerek stresi azaltır. Bu sebeple kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedersiniz.

Koşmak Yağları Yakar

Koşmak, vücudunuzu yağ yakan enzimleri tekrar üretmesi için uyarır ve tüm kas hücrelerindeki enzim sistemini şeker yakmaktan yağ yakmaya dönüştürür.

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