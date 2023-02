Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin enkaz altından çıkarmak için mücadele ettiği depremzedeler ile yaşadıkları diyaloglar yürekleri ısıttı.

Büyüklükleri 7,7 ile 7,6 olan ve 11 ilde on binlerce binayı yerle bir eden depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ne dondurucu soğuk ne kar ne de gece çöken zifiri karanlık ekiplere engel oluyor. Binlerce kurtarma ekibi ve gönüllü, enkaz altından sevindirici haber verebilmek için 12 günden beri canhıraş bir uğraş veriyor.

Yaşam emaresi bulunan yıkıntılar arasında "Sesimi duyan var mı?" sorusuna cevap arayan kurtarma ekipleri, umudunu kaybetmeyerek enkazda bir sese, bir cana ulaşabilmek için zamanla yarışıyor.

Ulaştıkları depremzedelere bazen bir baba, bazen bir evlat, kardeş, ağabey gibi davranan ekiplerin, enkazdan kurtardıkları yaralıların korkularını ve endişelerini gidermek için söyledikleri sözler, kurtarma anına ilişkin görüntülere yansıdı.

Sevinç, mutluluk, hüzün ve korkunun bir arada yaşandığı görüntülerde, göçükten çıkarılan depremzedelerin ilk sözleri de yer aldı. Kimi kurtarma ekiplerine yakınlarını sorarken, kimi su, kimi çay, kimi simit, kimi de kola istedi.

İzleyenleri sevinç gözyaşlarına boğan, yüzlerde buruk bir gülümseme bırakan mucize kurtuluşlardaki diyaloglar derlendi.

Damacanayla su isteyen de vardı, demli çay isteyen de

Gaziantep'in Nurdağı ilçeside 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Semih Ege İnce kurtarma ekiplerinden damacanayla su istedi.

İnce, kurtarma personelinin "O kadar içebilecek misin?" sorusu üzerine "İçerim, çok susadım." yanıtı verdi.

Çocuğun "Kaçıncı gün?" sorusunu ekipten birinin "5'inci gün" diye yanıtlaması üzerine İnce, şaşkınlığını "5 gün kalmışım." sözleriyle dile getirdi. Kadın personelin "Dondurmanı neyli istiyorsunuz?" sorusuna de "Çilekli." yanıtını veren İnce, "Bütün dondurmaları, bütün içecekleri getirin. Muzlu dondurma da getirin." diye konuştu. Bunun üzerine de bir kurtarma personeli, "Hepsini alacağız sana." dedi.

Hatay'da Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazından Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir, depremin 141'inci saatinde sağ çıkarıldı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." cevabını verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremden 132 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Şengül'ün ilk isteği "sarı kola" oldu. Küçük kızın, sağlık görevlileriyle ambulansta geçen diyaloğu ekiplerce kaydedildi.

Küçük kızın öpücük yolladıktan sonra kola istediği sağlık görevlisi, "Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül'ün kolalarını hazırlayalım lütfen" dedi. Bunun üzerine "Bir sürü olsun." diyen Şengül, sağlık görevlisinin "Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?" soruna, "İçeceğim." karşılığını verdi.

Hatay'da Cebrail Mahallesi'nde enkaz altından 93 saat sonra çıkarılan 10 yaşındaki Fehim ile sağlık ve AFAD ekiplerinin diyaloğu da kamerayla görüntülendi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra damar yolu açıldığı sırada "Acımıyor." diyen küçük çocuğa bir sağlık çalışanı "Acımaz ya acıtmayız." diye karşılık verdi. Fehim'in "Allah razı olsun amca." diyerek teşekkür ettiği kurtarma görevlisinin, "Fehim canım benim iyisin." sözü üzerine küçük çocuk "çok iyi" olduğunu söyledi. Ekiplerin kucağında sedyeye taşınan Fehim, "Ağabey su var mı? Lütfen su istiyorum." diye seslendi.

Ekipler enkazdaki genç kıza "Gül beyaz gül" şarkısını dinletti

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın enkazından 99'uncu saatte kurtarılan 15 yaşındaki Ayfer, kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık'ın "Gül beyaz gül" şarkısını açmalarını istedi. Bilincini açık tutmak için Ayfer'le sürekli konuşarak sorular soran ekip, şarkıyı açarak genç kıza dinletti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan ve kendisinden önce kedisinin kurtarılmasını isteyen tıp fakültesi öğrencisi Kerem Çetin'in kurtarılma çalışmaları sırasındaki görüntüler duygulandırdı.

Kendisinden önce "Çilek" adını verdiği kedisinin kurtarılmasını isteyen gence, ekipten bir görevli "Ne güzel yürekli insansın sen Kerem." diyerek hislerini dile getirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Onbaşı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazdan 72 saat sonra çıkarılan 5 yaşındaki Hazal Güner ile kurtarma ve sağlık ekipleri arasındaki diyalog görüntülere yansıdı.

Ekiplerin "Isınacaksın birazdan tamam mı? Su ister misin?" sorusu üzerine küçük kız, "Yok, daha muayene olmadım." karşılığını verdi. Ekiplerin, "Şimdi sana serum vereceğim, o seni güçlendirecek tamam mı?" demesi ve yaşı ile okula gidip gitmediğinin sorması üzerine ise Güner 5 yaşında olduğunu ve okula gitmediğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta yıkılan 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 8 yaşındaki Zübeyde'nin "Evde miyiz?" sorusu üzerine ekipler, "Evdeyiz, evde." yanıtı verdi. Zübeyde'nin "Siz eve nasıl girdiniz?" sorusuna ise "Camdan girdik. Bir baktık cam var burada. Dedik çok güzel bir koku geliyor, acaba Zübeyde burada mı? Saklambaç oynuyorduk ya biz seninle. Ben seni yakaladım." diye yanıtladı.

Sözleriyle enkaz altındaki depremzedelerin hayata tutunmasını sağladılar

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından çalışma yürüten ekipler, korku içinde kurtarılmayı bekleyen çocuğu "Ellerin orada kalsın, tamam mı? İyisin... Çıkınca çikolata alacağız sana." sözleriyle teskin etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince Hatay Armutlu Mahallesi'ndeki Çöken Efe Apartmanı'nın enkazından 24 saat sonra çıkarılan 24 yaşındaki Hatice Şeren'in, "Bir şey söyleyeceğim. Benim hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım." sözlerinin yer aldığı kayıtta, ekipten birinin "Tamam seni bir kontrol etsin sağlıkçılar." demesi üzerine genç kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtardıkları depremzede kadının, ekiplere eşi ve bebeğinin bulunduğu yeri tarif etmesi duygulandırdı.

Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı'nda enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, ekiptekilere, "Eşim ve kızım şu tarafta. Eşim hemen benim karşı tarafımdaydı. Bu katta, yatağın altında. Benim sol tarafıma doğru düşüyor. Eşim 'Bebeği yan tarafıma indirdim.' dedi ama herhalde kızım öldü." dedi. Kurtarma görevlileri ise eşinin ve bebeğinin sesini duyduklarını söyledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan 18 yaşındaki "Asya"yı kurtaran bir görevli, "Tamam Asya az kaldı kızım hadi, alacağız seni şimdi." sözleriyle beton blokların altında kalan genç kızı dinç tutmaya çalıştı.

Kahramanmaraş'ta ilk önce 1,5 yaşındaki "Oğuzhan Mete Yavşan" isimli bebek, ardından da annesi Fatma Yavşan kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne, enkazdan çıkar çıkmaz ağlayarak "Oğlum nerede?" diye sordu. Bunun üzerine ekipten biri, "Oğlun seni bekliyor." yanıtını verdi.

Kahramanlarına minnetlerini sarılarak gösterdiler

Malatya'da enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'nin arama kurtarma ekipleriyle yaptığı "simit" diyaloğu da kalpleri ısıttı.

Ekiplerin cep telefonuyla görüntü aldığını gören Abdulhalil'in, "Kime göstereceksin?" sorusuna ekipten bir kişi, "Herkes görecek seni, bütün Türkiye bilecek seni. Herkese el salla." yanıtını verdi. Reşvani de bunun üzerine el sallayarak karşılık verdi.

Abdulhalil'in, "Sen bana simit getirirsin değil mi?" sorusuna ise ekip üyesi "Simit de getireceğim oğlum." diye yanıtladı. Enkazdan el sallayarak çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Abdulhalil, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti ve sarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binanın enkazından çıkarılan 60 yaşındaki "Mihriye" isimli kadın, enkazdan kurtulmanın sevinciyle kurtarma personellerine tek tek sarıldı. Bunun üzerine ekipten bir kişi, "Kurban olurum sana." sözleriyle karşılık verdi.

Malatya'daki enkazdan sağ çıkarılan ve isminin "Mehmet" olduğu öğrenilen depremzede, kendisini kurtaran özel harekat polislerini ve arama kurtarma personelini tek tek kucaklayarak teşekkür etti. Ekipteki görevliler de depremzedeye "Geçmiş olsun." dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Malatya'da depremde yıkılan bir otelin enkazından 25 saat sonra çıkarılan 28 yaşındaki Ferhat isimli gencin kurtarıldığı anda yaşadıkları mutluluğu "Allah'ım sana şükürler olsun" diye bağırarak dile getirdi.

Gönüllülerin "Ferhat hepimiz buradayız, baban da burada." diyerek destek olduğu Ferhat ise ekibe, "Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam'ı çağırdım siz geldiniz." sözleriyle teşekkür etti.

Enkazdan çıkardıkları çocukları kendi evlatlarının yerine koydular

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram'ın başında bulunduğu ekibin enkazdan çıkardığı 2 aylık Mehmet Çınar'a ilişkin görüntülerde, Bayram'ın, kucağına alarak ambulansa taşıdığı bebeğe, "Oy babam." diyerek sevgi gösterdiği görüldü.

Hatay'da bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerinin "Duyuyor musun." diye seslendiği "Hasan Can" isimli çocuk "Duyuyorum ağabey." yanıtını verdi. Kurtarma personelinin "Sen konuşurken ben daha güzel çalışıyorum burada." sözü üzerine Hasan Can, "Tamam ağabey." derken enkaz altındaki babası da "Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kendi oğlunun adının da Ozan Can olduğunu söylediği çocuğun "Ağabey İstanbul'dan mı geliyorsunuz?" sorusu üzerine kurtarma görevlisi "İstanbul'dan geldim ben senin için. Şimdi bir tane de Hasan Can'ım sen oldun benim. Seni çıkardık mı can olacaksın sen bize burada." diye konuştu. Hasan Can da "Allah razı olsun ağabey." diyerek teşekkür etti.

Geçen zamana rağmen enkazdan sağ çıkanlar ekiplere umut oldu

Kurtarma ekipleri, Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından depremin 207'nci saatinde çıkarılan 12 yaşındaki Berat Yücel'e duygularını "Muş'tan geldik seni kurtarmaya Yücel. Bize moral oldun, bize umut oldun." sözleriyle ifade etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 156'ncı saatinde kurtarılan 18 yaşındaki Asyanur Öksüz'e bir görevli, "Seni kurtaracağım." diyerek moral verdi. Görevlinin, vücudunda ağrı olup olmadığını sorduğu genç kızın, "Ben çok güzel, direkt boşluğa düştüm. Hiçbir şey olmadı bana." demesi üzerine kurtarma ekipleri bu durumun "mucize" olduğunu söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazından 158'inci saatte sağ çıkarıldı. Kurtarılma anları kamerayla kaydedilirken bir görevli "Sana çok yakınız. Birazdan seni alacağız. Tüm yakınların kurtuldu, hiçbir sıkıntıları yok, herkes hayatta. Seni de buradan alacağız, kavuşturacağız. Tamam mı ablacığım? Hiç panik yapma, sakinliğini koru." sözleriyle kadını teskin etmeye çalıştı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin 133'üncü saatinde enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Esma Sultan'ın, Nurdağı'na iki yıl önce taşındıklarını söylemesi üzerine kurtarma görevlisi, "Sen bir mucizesin." diyerek destek oldu.

Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, sağlık durumunun sorulması üzerine, "İyiyim teşekkür ederim." ifadesiyle karşılık verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorusunu ise Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." diye yanıtladı.

Kur'an-ı Kerim okuyarak enkazdan çıktılar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin enkazında kalan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'in, kurtarma ekiplerinin çalışması sırasında Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar görüntülendi. Ekipten bir görevlinin, "Muhammed iyi misin?" sorusuna "İyim Allah'a çok şükür." yanıtını verdi. Ekibin, "Alacağız seni Allah'ın izniyle, dua et orada bize, kendine." sözleri üzerine Yasin Suresi'ni okumaya başladı. Enkazdan çıkarıldığı sırada tekbir getiren Habip'e, kurtarma ekipleri ve çevredekiler de eşlik etti.

Kahramanmaraş'ta yıkıntıların arasından çıkarılırken Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okuyan uzman çavuş Osman Fırat, 104 saat sonra kurtarıldı. Fırat'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada kurtarma ekipleri, "Senin Allah'ına kurban. Elhamdülillah. Maşallah." sözleriyle teskin etmeye çalıştığı depremzedenin ellerinden tutarak destek oldu. (AA)