Ballıbabagiller familyasından olan, dünya mutfağında çok sık kullanılan, A, B1, B6, C, K vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfor ve demir açısından da zengin olan ada çayı beyin sağlığını destekleyerek hafızayı güçlendiriyor ve alzheimer hastalığını en aza indirgiyor. Ada çayının daha bir çok faydası var. Peki, ada çayının faydaları nelerdir? Ada çayı neye iyi gelir? Detaylar haberimizde...

Ada Çayının Faydaları Nelerdir?

-Beyin sağlığını destekler.

-Hafızayı güçlendirirek Alzheimer hastalığı riskini en aza indirger.

-Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur.

-Stresi azaltır ve sakinleştirici etkisi vardır.

-Kan şekerini düşürür.

-Sindirim sistemini düzenler.

-İshal ve gastrit oluşumunu engeller.

-Aşırı terleme sorununu azaltmaya yardımcı olur.

-Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

-Cilt lekelerini giderir.

-Soğuk algınlığına iyi gelir.

-Mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

-Ağız yaralarının tedavisinde kullanılır.

-Boğaz ağrısını azaltır.

Ada Çayı Hazırlanışı

Bir demliğin içinde 1 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine 1 yemek kaşığı kadar kurutulmuş ada çayını koyun. Demliğin kapağı kapalı olacak şekilde 5 ila 7 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen ada çayını süzün. İsteğe bağlı olarak, 1 dilim limon veya bal ile tatlandırabilirsiniz.

Ada Çayını Kimler Tüketmemeli?

Ada çayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir. Sürekli ilaç kullananların ve şeker hastalarının da ada çayı kullanmaları tavsiye edilmez.

