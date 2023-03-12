Mücevher İhracatçıları Birliği olarak göreve gelir gelmez JTR (Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi) projesine ağırlık verdiklerini anlatan Yakın, Türkiye’nin bağımsız ve uluslararası standartlarda çalışan bir laboratuvarının kurulduğunu belirtti.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, uluslararası medya tarafından ortaya çıkartılan HRD Antwerp ile ilgili iddiaları titizlikle takip ettiklerini, Türkiye’deki sertifikasyon güvenliğine büyük önem verdiklerini anlattı. Mücevher İhracatçıları Birliği olarak Türkiye’nin ilk Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezini kurduklarını anlatan Yakın, JTR ile IDC standartlarında belgelendirme gerçekleştirmek için gerekli başvuruların yapıldığını ve pırlantada güveni artırmak için sentetik elmas tespit cihazı teknolojisi geliştirdiklerini belirtti.

MİB yönetimi olarak göreve gelir gelmez Türkiye’nin kendi teknolojisini ve bilimsel altyapısını geliştirmek için gerekli adımları attıklarını; bu nedenle Belçika Merkezli HRD Antwerp ile ilgili iddialardan en az etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Pek çok kuyumcu arkadaşımızdan zaman zaman şikayetler vardı, göreve gelir gelmez bu konuyu takibe aldık. Dünyada pırlanta standartları IDC ( Uluslararası Pırlanta Konseyi) ve ISO ( Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından belirlenmektedir. Bizim için en doğru çözüm, Türkiye’de, uluslararası itibarı olan, IDC standartlarını benimseyen ve uygulayan bir laboratuvarın kurulmasıydı. JTR ile hem bu laboratuvarımızı kurmuş olduk hem de geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde dünyanın en ileri pırlanta analiz makinasını Türk mühendis ve yazılımcıları hayata geçirdi. Daha farklı ürünleri de yakında kuyumculuk sektörümüzün hizmetine sunacağız.”

Mücevher ihracatında en önemli unsurun güven olduğunu belirten Yakın sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu güveni sağlamak için çalışıyoruz. Böyle olayların dünyanın neresinde olursa olsun patlak vermesi bizi üzüyor. Ülkemizde son tüketicinin korunması, mücevher ihracatımızın artırılması için önemli önlemler alıyoruz. Haberlerde de görüldüğü üzere Türk ortaklar gerekli mücadeleyi vermişlerdir ve konu Belçika’daki hukuki mercilere taşınmıştır. Türkiye İhracatçılar Birliği üyeleri IDC standartlarında çalışmaktadır. Sorunlu ürün miktarının çok yüksek olduğunu düşünmüyoruz. Bugüne kadar HRD sertifikalı ürünleri ellerinde bulunduran değerli meslektaşlarımız uluslararası IDC tarafından yetkilendirilmiş ISO tarafından akredite edilmiş laboratuvarları tercih etmelerini tavsiye ederiz.

De Tijd ve DW’nin yaptığı haberlerde HRD Antwerp’in Mumbai ve Belçika ofislerinde düşük standartlarda sertifikalar hazırladığı için IDC den çıkarıldığı, Amerika Gemoloji Enstitüsü (GIA) sonuçlarını iyileştirmek için bir prosedür yayınladığına ilişkin belge ve iddialar ve Türkiye HRD yönetiminin buna karşı yaptığı şiddetli itirazlar göze çarpıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ