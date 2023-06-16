Ülkemizde geçerli olan yasal düzenlemelere göre, motorlu araç sahipleri yıllık olarak araçlarıyla ilgili vergi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kanunu, MTV'ye ilişkin esasları açıklar. Bu kanuna göre, trafiğe kaydedilen tüm motorlu kara taşıtları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı uçak ve helikopterler ile belediye ya da liman sicillerine kayıtlı motorlu deniz taşıtları MTV kapsamına girer.

MTV Oranları Neye Göre Belirlenir?

MTV oranları, devlet tarafından ilgili yasalar ve yönetmelikler ile güncellenerek kamuoyuna paylaşılır. Ayrıca MTV oranları belirlenirken uygulanacak olan kriterler de devlet politikalarına göre dönemsel olarak değiştirilebilir. Mevcut uygulamalar gereği, motorlu kara taşıtlarında aracın yaşı, motor silindir hacmi ve trafik siciline kayıt yapıldığı dönemdeki aracın değeri, MTV tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerdir.

MTV Ne Zaman Ödeniyor?

“MTV ödemeleri nedir?” ya da “MTV ödemeleri ne zaman?" gibi sorular motorlu araç sahiplerinin merak ettiği konuların başında gelir. MTV ödeme işlemleri, her yılın ocak ve temmuz ayında olmak üzere iki taksitte yapılır. Yani o yıl için aracınızın motor hacmi, yaşı ve KDV hariç ara değerine göre ödemeniz gereken MTV tutarı iki eşit taksit halinde ödenir. MTV ödemesi 1. taksit ocak ayının sonuna kadar (31 Ocak); 2. taksit ödemesi ise temmuz ayının sonuna kadar (31 Temmuz) yapılabilir.

Siz de ‘MTV ne zaman ödenecek?’ diye merak ediyorsanız ve gecikme faizi ile karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırmak istiyorsanız, MTV borç sorgulama işlemi ile taksitlerinizi yılın her dönemi görüntüleyebilir ve dilerseniz erken ödeme de yapabilirsiniz.

MTV ödemelerinin süresinde yapılmaması durumunda yasalar gereği belirlenen oranlarda gecikme faizi uygulanır. Ayrıca, MTV ödemeleri yapılmayan araçların satışı mümkün değildir. Araç sahibi, aracını satmak istediğinde önceki yıllara ait ödenmemiş MTV borçları nedeniyle satış işlemini gerçekleştiremez, ayrıca muayene ve egzoz emisyon kontrolü işlemlerini yapamaz. Ayrıca uzun süre ödenmeyen geçmiş MTV borçları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından araç sahibinin banka hesaplarına bloke, haciz ve aracın bağlanması gibi kanuni yaptırımlar da uygulayabilir.

MTV Ödeme Nasıl Yapılır?

MTV ödemelerinizi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi portalından, vergi dairelerinden, PTT'lerden ya da dilediğiniz bankaların sunduğu hizmetler ödeyebilirsiniz. Günümüzde yaygınlaşan dijital bankacılık işlemleri sayesinde çalıştığınız bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı hizmetleri ya da çağrı merkezleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Plakadan MTV sorgulama yaparak sahibi olduğunuz aracın tüm MTV borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. MTV borç sorgulama işlemi sonrasında ödemeniz gereken tutarları banka hesaplarınızdan ya da kredi kartınızla anında ödeyebilirsiniz. MTV ödeme sorgulama işlemi ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş MTV ödemelerinizi de görüntüleyebilirsiniz. Geciken MTV ödemelerinizi, gecikme faizi ile birlikte online bankacılık kanallarından ya da GİB İnternet vergi portalından yapabilirsiniz.

Motorlu araç sahiplerinin köprü ve otoyollardan geçişini kolaylaştıran Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için bakiyelerinizi de online bankacılık hizmeti üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bunun için bankaların mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetlerindeki HGS ödeme menüsünü kullanabilirsiniz.

Sizler de Garanti BBVA’nın sunduğu dijital olanaklardan faydalanarak MTV başta olmak üzere aracınızla ilgili vergi ve hizmet ödemelerinizi, trafik cezası ödeme işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu hizmetten faydalanabilmek için Garantibva.com.tr, Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nı ziyaret ederek ödemeler sekmesinin altındaki ilgili bölümlerden aracınızın plakası ile kolayca sorgulama yapabilir, ödemelerinizi zamanında gerçekleştirebilirsiniz.