''MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları'' internet üzerinden aratılan başlıca konularından biri. MSB tarafından yapılan açıklamada tarihlerin uzatıldığı belirtildi. MSÜ tercih sonuöları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı... İşte tüm detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için tercih sürecinin uzatıldığını duyurdu. MSÜ askeri öğrenci adayları, tercih işlemlerini 29 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tercih süresinin uzatıldığı belirtilirken, adayların tercihlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden tamamlayabilecekleri ifade edildi.

MSÜ tercihleri, 3 Mayıs tarihinde başlamıştı. Ancak bu yeni duyuruyla birlikte adaylar, tercihlerini daha fazla süre tanınan bir şekilde yapabilecekler.

Tercihlerini belirleyen adaylar, sınavdan aldıkları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tercihlerini tamamlayacaklar. MSÜ bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları için ayrı ayrı taban puanlarının da dikkate alınması gerekecek.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir bilgi verilmese de, genellikle tercih sürecinin tamamlanmasının ardından bir süre içinde duyurulduğu biliniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı. 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacağına dair şuan bir bilgi verilmemeiştir.

GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266