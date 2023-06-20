Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından düzenlenen sınavı başarıyla tamamlayan ve tercih haklarını 3-25 Mayıs tarihleri arasında kullanan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. MSÜ, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'nda kadın ve erkek öğrenci kabul ederken, Astsubay Meslek Yüksekokulları'na ise sadece erkek öğrenci kabul ediyor.

Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu ne zaman açıklanacak? İşte KHO, DHO, HHO kadın-erkek tercih sonuç tarihleri ve detaylar...

MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki süreçlere bakıldığında, tercih sonuçlarının Haziran ayında açıklanmasını bekleyebiliriz. Geçen yıl tercih sonuçları 20 Haziran'da adayların erişimine açılmıştı. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

MSÜ Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilebilir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın yerleştirme işlemleri kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

MSÜ Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

"Ek Yerleştirme" sürecinde okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday, Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Bölümleri ve Taban Puanları

2022 MSÜ taban puanlarına bakıldığında, taban puanlarının genel olarak önceki yıllara oranla artış gösterdiği görülüyor. Hava Harp Okulu'nun kadın adaylar için sayısal taban puanı 396,92667 iken, erkek adaylar için bu puan 350,92813 olarak belirlenmiştir. Kara Harp Okulu'nun kadın adaylar için sayısal taban puanı ve eşit ağırlık taban puanı sırasıyla 386,50110 ve 379,29266 olarak açıklanmıştır. Erkek adaylar için sayısal taban puanı 311,56385, eşit ağırlık taban puanı ise 313,94375 olarak belirlenmiştir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen genel taban puan ise 286,44629 olarak belirlenmiştir. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu için en yüksek puan türü (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) 139,04660, ilk tercihi Bando olanlar için ise 240,12756 olarak belirlenmiştir