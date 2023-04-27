MSÜ sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da tamamlandı. Şimdi ise sırada sonuç aşaması var. Deniz, hava, kara harp okullarına yerleşmek için puanlarını bekleyen adaylar MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme aşaması sonrası sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç ekranı üzerinden yapılacak.

Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak saat kaçta, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı…

ÖSYM'nın yayınladığı sınav takviminde sonuçların açıklanma tarihi bilgisine yer verilmişti. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen askeri öğrenci adayları 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte, detaylar…

2023 MSÜ SONUÇ EKRANI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrası (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişimine açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.

MSÜ SINVA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 Perşembe günü yani bugün açıklanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin gün içerisinde sınav sonucu duyurusu yapması bekleniyor.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.