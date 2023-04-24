Deniz Harp Okulu öğrencileri, bu ziyaretler sayesinde SAT ve SAS Komutanlıklarının görevleri, teçhizatları ve operasyonları hakkında bilgi edindi. Ayrıca öğrencilere, SAT ve SAS birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki önemi ve bu özel birliklerin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgiler verildi.

Bu tür ziyaretler, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik ve saha deneyimi de kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin gelecekte görev alacakları alanlara daha iyi hazırlanmaları ve sahip oldukları bilgileri daha etkili bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin bu önemli ziyareti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine verdiği önemi ve yeni nesil subayların yetiştirilmesindeki kararlılığını göstermektedir.

YENİGÜN HABER AJANSI