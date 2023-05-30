Teknolojinin sınırlarını zorlayan bir iş birliğiyle ortaya çıkan şaşırtıcı bir lüks deneyim... Peki, nasıl olur da dünyaca ünlü teknoloji devi MSI ile Mercedes-AMG, güçlerini birleştirip bir dizüstü bilgisayar üretir? Yeni duyurulan MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, sıradan bir bilgisayarın ötesine geçiyor ve adeta bir yarış arabasının hız ve heyecanını yaşatıyor. Peki, bu sınırlı sayıda üretilecek cihazda neler var? 4K çözünürlüklü OLED ekranı, güçlü işlemcisi ve benzersiz tasarımıyla göz kamaştırıyor. Ancak, bu muhteşem lüks deneyimi Türkiye'ye gelecek mi? Sizce bu şaheseri edinmek, sadece bir dizüstü bilgisayar mı, yoksa bir lüks seyahate çıkmak gibi bir deneyim mi olacak? Her bir detayıyla merak uyandıran MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, teknoloji ve lüks tutkunlarının yüreklerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport: Lüks Tasarım ve Güçlü Performansın Buluşması

MSI ve Mercedes-AMG iş birliğiyle ortaya çıkan dizüstü bilgisayar "MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport", teknoloji severleri heyecanlandırıyor. Bu dikkat çekici cihaz, birçok özelliğiyle adından söz ettiriyor. İşte detaylar:

Benzersiz Tasarım ve Özel Detaylar

Dizüstü bilgisayarın magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa tasarımı, selenit grisi renkle birleşiyor. Mercedes-AMG'nin özel "Rhombuses" deseniyle süslenen kasa, göz alıcı bir görünüm sunuyor. Ayrıca, MSI ve Mercedes-AMG logoları da kasada yer alıyor.

Güçlü Performans

16 inçlik 4K OLED ekran, canlı ve net bir görüntü sunarken, Intel Core i9-13900H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB NVMe SSD güçlü bir performans sağlıyor. Oyun severler içinse NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU seçeneği mevcut. RGB klavye ise kullanıcıları cezbeden özelliklerden biri.

Sınırlı Sayıda Üretim ve Özel İçerikler

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, sınırlı sayıda üretilecek. Satın alan kullanıcılara özel hediyeler de sunulacak. Taşıma çantası, fare, mouse pad, USB bellek, kablo tutucular ve posta kartları gibi ekipmanlar, kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Fiyat ve Satış Tarihi

Dizüstü bilgisayarın fiyatı 3.533 dolar olarak belirlendi. Ancak, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmamış durumda. Resmi satışın ise önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor.

MSI ve Mercedes-AMG İş Birliği

Mercedes-AMG Motorsport'un bir numarası Christoph Sagemueller, bu iş birliğinin kendi değerlerini ve tutkularını paylaşan bir ortak bulmayı önemsediğini belirtiyor. MSI'nın yenilikçilik ve yüksek performansa olan bağlılığı, iş birliği için mükemmel bir uyum sağladığını vurguluyor.

Bu iş birliği, teknoloji dünyasında lüks tasarım ve güçlü performansın bir araya geldiği heyecan verici bir proje olarak dikkat çekiyor. MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor

Yenigün Haber Merkezi