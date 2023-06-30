Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor." ifadesini kullanarak 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 1'i de FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/ PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.