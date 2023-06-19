Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında;
▪️2 adet M-16 piyade tüfeği,
▪️1 adet el bombası,
▪️180 adet 5,56 mm mermi,
▪️1 adet RPG-7 mühimmatı,
▪️1 adet silah üstü gece görüş dürbünü,
▪️Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı."