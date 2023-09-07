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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısına, "manda ve himaye" fikrinin kesin olarak reddedildiği Sivas Kongresi'nin 104'üncü yılında Cumhuriyet'in temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak başladı.

Aktürk, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'nın en büyüğü unvanını alan ve büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, şu bilgileri verdi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır."

Hudut güvenliği

Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 kişinin yakalandığını belirtti. Yakalananlardan 31'inin FETÖ mensubu olmak üzere 34'ünün terör örgütü üyesi olduğunu bildiren Aktürk, 4 bin 887 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalananlardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki operasyon bölgelerinde 864 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Tahıl sevkiyatı

Aktürk, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Aktürk, Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarının Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini söyledi.

Aktürk, bu kapsamda, 4 Eylül'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yer aldığı bir heyet ile Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olumlu havada görüşme gerçekleştiğini belirtti.

Temennilerinin bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılması olduğunu ifade eden Aktürk, "Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ile menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir." dedi.

Aktürk, temennilerinin diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi ve Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesi olduğunu söyledi.