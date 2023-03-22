Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 21 - 22 Mart 2023 tarihlerinde hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS’de milli ve yerli savunma sanayii temsilcileri yeni ürünlerini görcüye çıkardı.

Robit Teknoloji’den Türkiye’nin ilk kamikaze İHA’sı: AZAB

MÜSİAD Ankara üyesi Robit Teknoloji’nin yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiği intihar dalışı yaparak hedefte infilak eden ‘çok maksatlı kamikaze’ insansız hava aracı olan AZAB, ilk kez MRBS’de tanıtıldı. AZAB T-200 modeli, 15 kg faydalı yük taşıma kapasitesine ve 50 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip. 500 km’ye kadar mesafeye ulaşabiliyor. Servis irtifası 300 - 3000 metredir. 200 km’ye kadar line-off side’da operatör tarafından kontrol edilerek hedef iptali yapabiliyor. Kamerasıyla da yönlendirilen AZAB’ın, üzerinde bulunan optik sensörlerle hedefine geldiğinde nasıl patlayacağı veya imha olacağı kontrol edilebilir. Dünya üzerinde T-200’ün mesafesinden üstün sadece 2 tane Kamikaze İHA bulunuyor; Türkiye’de ise tek. Yurt dışında da çok fazla ilgi gören AZAB, çok amaçlı yönüyle isterseniz at unut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla yönlendirilebiliyor.

Robit Teknoloji ilk kez Chordata’yı da MRBS’de tanıttı

Robit Teknoloji geliştirdiği kolay taşınabilir veri merkezi çözümü sunan Chordata ile iletişim kesildiği ortamlarda haberleşme imkanı sağlıyor. Arama kurtarma, miting, olay yeri müdahale, etkinlik gibi birçok toplumsal olayda günlük operasyonel hizmetler sunuyor.

Robit Teknoloji felaket anında hızlı müdahale sistemi FEMİS’i geliştirdi

FEMİS (Felaket Müdahale İstek Sistemi), Robit Teknoloji tarafından ilk kez MRBS’de tanıtıldı. FEMİS, deprem, sel gibi felaket anlarında ortamda herhangi bir iletişim imkanı aranmaksızın belirlenen kurum veya kişi ihtiyaçlarını üzerindeki butonlara basıldığında veri olarak aktarır. Kendi haberleşme protokolü sayesinde GSM, Wi-fi veya elektrik kesintilerinden etkilenmeden veri aktarımına devam eden FEMİS, şarj edilebilir yapısı sayesinde sürekli kullanıma da uygundur. Her şarj ömrü yaklaşık 2 yıl olan FEMİS’in üzerinde çadır, gıda, giyim ve medikal ihtiyaçlara yönelik butonlar bulunuyor.

HTR çözünürlüğü yüksek zoom’lu kamerasını tanıttı

HTR firması, gece 1,5 km ve gündüz 4 km gözetleme imkanına sahip Modüler Kamera Geliştirme Platformu ailesinin yeni üyesini ilk kez MRBS’de tanıttı. Yakın sınırlar için kullanılmak üzere insansız gözetim imkanı sağlayan çözünürlüğü yüksek zoom’lu bu kamera, sahadan gelen taleplere göre geliştirildi. İç güvenlik bölgeleri ve hudut ötesinde kullanılmak üzere tasarlandı. 50 X optik zoom ve 12 X dijital zoom özelliği olan kamera, askeri unsurlarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak.

Sec-on Köpek Robot MRBS’de tanıtıldı

Öncü Güvenlik’in geliştirdiği yerli yazılımı ile dikkat çeken Sec-on Köpek Robot MRBS’de tanıtıldı. İnsansız keşif, sınır güvenliği, karakol devriyesi veya doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilen Köpek Robot, modüler bir yapıya da sahip. Robotun üzerine termal kamera ya da farklı sensörler eklenebiliyor.

Sınırlarda 10 dakikada 15 metrelik hava kulesi kurulabiliyor

Otonom Teknoloji, Air Tower ürününü ilk kez MRBS’de sergiledi. Hava ile şişirilebilen kule, maksimum 15 m yükseklikte 10 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Sınırda ve sınır karakollarında özellikle gözetleme ve aydınlatma amaçlı kullanılan Air Tower'ın üzerindeki plakaya kamera, termal kamera gibi donanımlar yüklenebiliyor. 10 dakikada 15 metrelik hava kulesi elde etme imkanı sunan Air Tower, hava koşullarına da dayanıklı. Air Tower hızlı kurulum avantajının yanı sıra, hızlı bir şekilde söndürülebiliyor ve portatif bir şekilde taşınabiliyor.

Yerli ve milli güç dağıtım birimi

MRBS’de tanıtılan bir diğer yeni ürün de Verte Elektronik’in geliştirdiği Solid State Güç Dağıtım Birimi oldu. Yerli ve milli güç dağıtım birimi, taktik füze fırlatma rampaları, zırhlı araçlar, İHA, askeri hava ve deniz araçlarında elektrik sistemlerindeki gücü akıllı bir şekilde dağıtıyor. Türkiye’de sadece Verte Elektronik’in geliştirdiği bu ürün yurt dışında da sadece birkaç firma tarafından üretiliyor. Yüksek ve düşük gerilime karşı koruma, aşırı yük ve kısa devre koruması yapabiliyor. Açılış ve kapanış senaryosu tanımlanabiliyor. Tüm dünyadaki ürünler arasında sadece bu ürünün yük önceliklendirme fonksiyonu bulunuyor. Bu özellik sayesinde; güç kesintisi olması durumunda en az önemli yüklerden başlayarak kapanış sağlanabiliyor.

Sedsan’dan yerli Cessna 172 Simülatörü

MÜSİAD Ankara üyesi Sedsan firması, her pilotun ilk uçağı kabul edilen Cessna 172 için kokpit simülatörü geliştirdi. Yerli ve milli bu ürün ağır testleri ve Ar-Ge çalışmaları tamamladıktan sonra ilk kez MRBS’de satışa çıkartıldı. 15 bin satır kodla yazılımı yapılan simülatörün, analog kokpit ve glass kokpit seçenekleri sunuyor. Havacılık okulları ve sivil havacılık alanlarında yüzde 50’nin üzerinde maliyet avantajı sunan bu ürünün talebin artması bekleniyor.