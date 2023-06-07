MR20 saatleri ve MR20 Durakları İETT Otobüs MR20 kalkış saatleri ve durakları. Acaba Mr20 hangi durakta duruyor? Otobüs Mr20 hareket saatleri, Mr20 kalkış saatleri, İett Mr20 durakları, Mr 20 saatleri, Mr20 otobüs saatleri, İETT Mr20 hareket saatleri. Mr20 durakları saatleri çok merak ediliyor. Acaba MR20 nereden geçiyor? İstanbul otobüs Mr20 otobüs hattı durakları ve yolculuk süresi

MR20 saatleri ve otobüs durakları (İETT)

İstanbul'daki otobüs hatlarından Mr20 kalkış saatleri listesi ile karşınızdayız. Otobüs hattı Mr 20 saatleri ve yolculuk süresi merak ediliyor. Mr20 otobüs saatleri listesi var mı? MR20 saatleri belli mi? Acaba MR20 kaç dakikada bir geliyor? Mr20 otobüs hattı durakları kaç tane? Peki Mr20 hangi durakta duruyor? MR20 nereden geçiyor? Size Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro arasındaki MR20 otobüs hattından bahsedeceğiz.

Peki MR20 metro mu? Hayır, MR20 Yenibosna Metro - Kazlıçeşme Marmaray arasında çalışan bir İETT otobüs hattıdır. İETT MR20 kalkış saatleri, durak isimleri ve seyahat süresine göz atalım:

Mr20 Durakları kaç tane?

Yenibosna ile Kazlıçeşme arasında yolcu taşıyan MR20 otobüs hattının ilk durağı Kazlıçeşme Marmaray - Sondurak. Buradan yolcularını alıp Yenibosna Metro - Son Durak adresine getiriyor. MR20 otobüs hattı Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro arasında her gün çalışıyor. Eğer Yenibosna'dan binerseniz hatta 13 durak, Kazlıçeşme'den binerseniz 17 durak mevcut.

Mr20 hangi durakta duruyor? MR20 Otobüs Durakları

Peki MR20 durak isimleri ne? Çok merak edilen Mr20 durakları isimleri şunlar: Yenibosna'dan kalkan MR20 durakları şunlar:

1. YENİBOSNA METRO - Bakırköy

2. ŞİRİNEVLER - Bakırköy

3. SİNAN ERDEM SPOR SALONU - Bakırköy

4. ATAKÖY 4.KISIM - Bakırköy

5. ATAKÖY 3.KISIM - Bakırköy

6. PARK - Bakırköy

7. GEZİ YOLU -Bakırköy

8. BAKIRKÖY İDO İSKELESİ - Bakırköy

9. SAKIZ AĞACI - Bakırköy

10. ZEYTİNBURNU - Bakırköy

11. BEŞ KARDEŞLER - Bakırköy

12. DEMİRHANE CADDESİ - Bakırköy

13. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Bakırköy

Kazlıçeşme'den bindiğinizde ise MR20 durak isimleri şunlar:

1. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Zeytinburnu

2. DEMİRHANE CADDESİ - Zeytinburnu

3. KAZLIÇEŞME SANAT - Zeytinburnu

4. BEŞ KARDEŞLER - Zeytinburnu

5. MARMARA DENİZİ - Zeytinburnu

6. ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu

7. SÜMERBANK - Bakırköy

8. SAKIZ AĞACI - Bakırköy

9. BAKIRKÖY İDO İSKELESİ - Bakırköy

10. GEZİ YOLU - Bakırköy

11. PARK - Bakırköy

12. ATAKÖY 3.KISIM - Bakırköy

13. ATAKÖY 4.KISIM - Bakırköy

14. SİNAN ERDEM SPOR SALONU - Bakırköy

15. ŞİRİNEVLER - Bahçelievler

16. KULELİ - Bahçelievler

17. YENİBOSNA METRO - Bakırköy

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Mr20 otobüs hattı durakları ve yolculuk süresi

Peki Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro arasında kaç durak var? MR20 hattında Yenibosna tarafında 13, Kazlıçeşme tarafında 17 durak mevcut. Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro arasında seyahat süresi yaklaşık 25-30 dakika.

MR20 saatleri: Mr20 kalkış saatleri

Acaba MR20 kaçta geçiyor? MR20 saatleri çok merak ediliyor. Haftanın 6 günü MR20 kalkış saatleri aynı, sadece pazar günü hareket saatleri değişiyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe , cuma ve cumartesi günleri ilk hareket saati 06:00, son kalkış saati ise 23:00. Hafta içi kalkış saatleri arasında 15 dakika ile 40 dakika kadar ara olabiliyor.

Yenibosna Metro İstasyonu ilk durak kalkış saatleri (Pazartesi-Cumartesi): 06:00, 06:25, 06:55, 07:20, 07:35, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:40, 22:20, 23:00

Yenibosna Metro İstasyonu ilk durak kalkış saatleri (Pazar günü): 06:30, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:30, 09:10, 09:30, 09:50, 10:30, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 13:50, 14:30, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:30, 17:10, 17:30, 17:50, 18:30, 18:50, 19:20, 20:20, 20:50, 21:20, 22:20, 22:50

Kazlıçeşme Marmaray ilk durak kalkış saatleri (Pazartesi-Cumartesi): 06:00, 06:30, 07:00, 07:25, 07:50, 08:05, 08:35, 09:00, 09:30, 10:00, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:10, 16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 23:00, 23:30

Kazlıçeşme Marmaray ilk durak kalkış saatleri (Pazar günü): 07:00, 07:20, 07:40, 08:30, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:30, 11:10, 11:30, 11:50, 12:30, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:30, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:30, 19:10, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00, 23:30

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